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В смоленском УФСИН объяснили отправку Ильи Яшина в ШИЗО

УФСИН: Илью Яшина поместили в ШИЗО из-за систематического нарушения распорядка

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали, почему бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщает «Смоленская народная газета» со ссылкой на пресс-службу смоленского управления ведомства.

«Яшин систематически нарушал правила внутреннего распорядка в ИК-3», — заявили в УФСИН.

Там также отметили, что температурный режим в камерах штрафного изолятора соответствует санитарным требованиям.

«Содержание в ШИЗО Ильи Яшина осуществляется без нарушений действующего законодательства», — подчеркнули в управлении.

При этом там добавили, что законные интересы и права осужденного неукоснительно соблюдаются.

До этого стало известно, что находящегося в смоленской ИК-3 экс-депутата Яшина поместили в ШИЗО на 15 суток. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Кроме того, политику запретили в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.

Ранее Конституционный суд отказался отменить статью о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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