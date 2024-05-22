В Госдуме объяснили суть законопроекта о выплате алиментов за родителей-должников

Законопроект о выплате алиментов органами опеки за родителей-должников предполагает, что процедура будет проводиться по предварительному заявлению, а не в автоматическом режиме. Об этом один из авторов документа, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в беседе с 360.ru.

Напомним, сегодня стало известно, что фракция ЛДПР в Госдуме намерена инициировать принятие закона, который обязывает органы опеки выплачивать алименты, если с одного из родителей их невозможно получить. Чернышев пояснил, что инициатива направлена на защиту детей.

«Проблема сейчас в том, что действительно растет количество невыплат алиментов, но дети не должны страдать, их воспитание и поддержка — национальный приоритет, поэтому нужно двигаться в этом направлении», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Авторы поясняют, что эффективность взыскания долгов судебными приставами слишком низкая – так, в 2022 году она составила лишь 28,5%, из всего объема дел ФССП 96% приходится на должников по алиментам.

Согласно законопроекту, размер ежемесячных выплат установят власти региона на уровне не ниже прожиточного минимума. При этом сами органы опеки будут наделены правом требовать сумму выплаченных алиментов у должника.

Совфеде ранее одобрил закон об открытом реестре должников по алиментам.