Американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек высказался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) о гонениях на православие на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале пранкеров.

Политик считает, что украинской стороне не стоит арестовывать священников Украинской православной церкви (УПЦ) из-за их связи с Русской православной церковью (РПЦ). Сенатор подчеркнул, что также нельзя закрывать Киево-Печерскую лавру и другие церкви, связанные с Московским патриархатом.

По мнению Браунбека, подобные действия могут дать российской стороне преимущество в мирных переговорах, что только усугубит ситуацию.

17 мая власти Киева завершили снос часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая принадлежит Десятинному монастырю.

Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве постановил снести украинский суд — решение было вынесено 14 сентября 2023 года. Согласно решению суда, власти города должны были снести часовню, освободив территорию Национального музея истории Украины, которую занимала часовня.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.