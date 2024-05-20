Петербурженка выбросила щенка с 18-го этажа, не справившись с уходом за питомцем

В Петербурге будут судить 58-летнюю женщину, которая не справилась с уходом за щенком и выбросила его с 18-го этажа. Об этом сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, женщина в период с 12 по 13 ноября прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, скинула своего беспородного щенка по кличке Мила с 18-го этажа. Хозяйка устала ухаживать за питомцем.

Позже она пояснила, что собака ее раздражала, портила мебель, лаяла и кусалась. Женщина взяла животное на сайте бесплатных объявлений в конце сентября 2023 года.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении женщины. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Черкесске мужчина изрубил двух собак топором на детской площадке. Отмечается, что он сделал это умышленно и полностью осознавая свои действия.

Ранее в Карелии женщина выбросила кота с четвертого этажа общежития.