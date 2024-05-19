В Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спрятаться в укрытии или другом безопасном месте. Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

До этого в ведомстве заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области.

Ранее в ДНР подбили еще одну американскую БМП Bradley.