Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спрятаться в укрытии или другом безопасном месте. Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

До этого в ведомстве заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области.

Ранее в ДНР подбили еще одну американскую БМП Bradley.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами