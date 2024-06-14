Херсонские подпольщики помогли Вооруженным силам России уничтожить САУ PZH 2000 и колонну подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки», — сообщил Лебедев, ссылаясь на коллег из Херсона.

По словам Лебедева, херсонские подпольщики засекли движение колонны ВСУ, по ней начала стрелять российская артиллерия. Началась контрбатарейная борьба, в результате которой ВСУ потеряли немецкую САУ PZH 2000.

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