Трех сыновей российского священника будут судить за покушение на госизмену

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на госизмену, возбужденное в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые хотели покинуть Россию, чтобы воевать на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что мужчин ранее задержали в Курской области, откуда они, по версии следствия, собирались перебраться на Украину, чтобы поступить на службу в армию. Им предъявлены обвинения сразу по трем статьям УК РФ: «Покушение на госизмену», «Попытка незаконного пересечения границы» и «Попытка участия в деятельности террористической организации».

В суде рассказали агентству, что дело братьев Ащеуловых будут рассматривать в открытом режиме, однако конкретную дату заседания пока не назначили.

Семья Ащеуловых известна широкой общественности по делу 2014 года, когда у Игоря Ащеулова забрали детей по причине отсутствия условий для нормального проживания. Через две недели их вернули в семью, поселив в благоустроенном доме на время ремонта в жилище Ащеуловых. В том же году священника лишили прихода из-за грубого отношения к прихожанам.

Впервые об Ащеуловых заговорили в СМИ еще в 2007 году, когда жена Игоря Ащеулова написала на него заявление, обвинив в издевательстве над ней и детьми. Сам Ащеулов называл это «обычным семейным разладом».

Ранее в Крыму вынесли приговор мужчине, который собирался вступить в ВСУ.