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Врачи объяснили, как наладить питание после майских праздников

Гастроэнтеролог Кашух: после долгих праздников нужно снизить калорийность рациона

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После долгих праздников и обильных застолий важно нормализовать режим питания, в первую очередь снизив калорийность, считает к.м.н., гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. В рацион важно включить как можно больше продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, рассказала она RT.

Налаживание питания нужно начать с включения в меню овощей, которые за счет пищевых волокон улучшат пищеварение. Врач порекомендовала делать салаты, выбирая менее калорийные заправки – к примеру, несладкий йогурт или горчицу. Также благодаря содержанию пробиотиков помочь кишечнику могут различные заготовки – квашеная капуста, соленые огурцы.

«Если очень хочется перекусить, то можно съесть что-нибудь легкое, например банан, нежирный сыр, нежирный йогурт. В него можно добавить ягоды, орехи или сухофрукты: чернослив, курагу», — отметил Кашух.

К полезным перекусам она также отнесла фрукты, пояснив, что они тоже содержат в себе пищевые волокна и помогают работе ЖКТ. Важно контролировать достаточное содержание белка в рационе – есть яйца, молочку, нежирную рыбу и мясо.

После долгих праздников из рациона важно полностью убрать хотя бы на какое-то время спиртное, жирное и жареное, сладкое. Кроме того, врач посоветовала побольше двигаться, гулять, стараться меньше нервничать и высыпаться, чтобы не провоцировать приступы переедания.

Напомним, врачи считают, что проблему хронического переедания сладкого чаще всего провоцирует стресс, так как в стрессовых ситуациях мозг требует глюкозу, поэтому решать ее лучше всего с психотерапевтом.

Ранее гастроэнтеролог рассказала о последствиях лечения содой.

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