Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уехавшая в Россию политик из АдГ выиграла выборы в Гамбурге

Представитель АдГ Петерсен прошла в парламент Гамбурга даже после переезда в РФ

close
100%
Frank Molter/dpa|Global Look Press

Уехавшая из Германии в Россию немецкий политик Ольга Петерсен, представляющая партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), получила мандат на местных выборах в Гамбурге. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых, как предполагается, ей хватит для победы и прохода в районное собрание. Отмечается, что еще не подсчитаны голоса, поданные по почте, но, скорее всего, на результат голосования они уже не повлияют.

Уроженка Омска Петерсен вместе с семьей переехала в ФРГ в 2008 году. В качестве правозащитницы она недавно выступала на площадке ОБСЕ, где высказывалась о проблеме дискриминации граждан РФ на территории Германии и других стран Европейского союза. Политик приезжала в Россию в качестве наблюдателя на выборы президента 2024 года. После этого фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. В данный момент решается вопрос об исключении ее из партии в целом.

Кроме того, школьные учителя детей Петерсен обратились в социальные органы, пожаловавшись на странное поведение детей политика. Это побудило Петерсен уехать из Германии с тремя несовершеннолетними детьми, так как она испугалась, что их могут у нее отнять.

Ранее Журова заявила, что член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сделал выбор в пользу безопасности, переехав в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами