Уехавшая из Германии в Россию немецкий политик Ольга Петерсен, представляющая партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), получила мандат на местных выборах в Гамбурге. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых, как предполагается, ей хватит для победы и прохода в районное собрание. Отмечается, что еще не подсчитаны голоса, поданные по почте, но, скорее всего, на результат голосования они уже не повлияют.

Уроженка Омска Петерсен вместе с семьей переехала в ФРГ в 2008 году. В качестве правозащитницы она недавно выступала на площадке ОБСЕ, где высказывалась о проблеме дискриминации граждан РФ на территории Германии и других стран Европейского союза. Политик приезжала в Россию в качестве наблюдателя на выборы президента 2024 года. После этого фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. В данный момент решается вопрос об исключении ее из партии в целом.

Кроме того, школьные учителя детей Петерсен обратились в социальные органы, пожаловавшись на странное поведение детей политика. Это побудило Петерсен уехать из Германии с тремя несовершеннолетними детьми, так как она испугалась, что их могут у нее отнять.

Ранее Журова заявила, что член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сделал выбор в пользу безопасности, переехав в Россию.