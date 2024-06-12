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Стали известны подробности соглашения Украины и США о безопасности

Кирби: соглашение с Украиной не означает использования сил США для ударов по РФ

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Leah Millis/Reuters

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби раскрыл подробности соглашения о безопасности, которое подпишут США и Украина. Слова чиновника приводятся на сайте американского посольства в Италии.

Как подчеркнул Кирби, соглашение не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по РФ. Он также отметил, что договоренности будут касаться той поддержки, которую Киев уже получает.

Кроме того, по словам представителя Белого дома, договор включает обязательство добиваться новых выделений денежных средств для Киева от американского конгресса.

12 июня Белый дом сообщил, что власти Украины и Соединенных Штатов 13 июня подпишут исполнительное соглашение о гарантиях безопасности. В публикации уточняется, что документ обяжет руководство США в течение будущих десяти лет продолжать оказывать оборонную помощь и обучать украинских военных, наращивать партнерство по производству оружия и боевой техники; обмениваться разведданными и проводить двусторонние консультации в случае повторной российской атаки.

До этого Байден извинился перед Владимиром Зеленским из-за задержки с выделением военной помощи Украине.

Ранее Байден объявил о выделении новой помощи Украине на $225 млн.

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