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Число госпитализированных после массового отравления в Буйнакске возросло

Минздрав Дагестана сообщил о 164 госпитализированных из-за загрязненной воды

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David W Cerny/Reuters

Число госпитализированных после массового отравления в дагестанском городе Буйнакск увеличилось до 164 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Сейчас в стационаре на лечении 100 больных с симптомами тошноты, рвоты и диареи», — указывается в публикации.

Согласно данным минздрава, врачи центральной городской больницы выписали 64 пациента, поступивших ранее с кишечной инфекцией. По оценке медиков, состояние пациентов быстро улучшается, тяжелых случаев протекания инфекции не зарегистрировано.

10 июня в Дагестане зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. В медучреждения обратились более 270 человек с признаками острой кишечной инфекции после употребления воды из-под крана. Изначально было госпитализированы 30 человек, но позже количество обратившихся за помощью возросло до 127. Силовики провели обыски на муниципальном унитарном предприятии «Буйнакскводоканал» в рамках уголовного дела, заведенного после случаев массового отравления жителей Буйнакска.

Ранее врачи назвали главные отличия ротавируса от отравления.

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