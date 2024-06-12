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Польша вводит новые меры на границе с Белоруссией

Польша с 13 июня вводит буферную зону на границе с Белоруссией

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Michal Kosc/AP

Польша с 13 июня вводит буферную зону на границе с Белоруссией. Об этом сообщает издание «Sputnik. Беларусь» со ссылкой на распоряжение министра внутренних дел Польши Томаша Семоняка.

2 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что буферная зона будет восстановлена в ближайшее время. По его словам, она охватит 26 мест Гайновского района и одно место Белостокского района. На этих территориях будет действовать особый режим. В частности, здесь запретят приближаться к границе больше чем на 200 метров.

Власти Польши утверждают, что решили вернуть буферную зону по двум причинам. Первая — необходимость обеспечить лучшую защиту границы между Польшей и Белоруссией, вторая — повышение безопасности пограничников.

Однако дата введения этой меры была перенесена с 4 на 13 июня.

Ранее в МИД Польши заподозрили РФ в хранении ядерного оружия в приграничной зоне.

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