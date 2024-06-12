Тюменка оказалась на операционном столе из-за лечения, назначенного ей фельдшером

Жительница Тюмени пожаловалась на то, что ей пришлось перенести операцию из-за неправильно назначенного лечения от двустороннего гайморита. Об этом сообщает Ura.ru.

Как рассказала агентству пациентка, фельдшер из поликлиники №17 назначила ей антибиотик и отправила домой, хотя согласно снимку у девушки был двусторонний гайморит. Через три дня она вновь пришла на прием, и другой врач выдал ей направление в Областную клиническую больницу №2. Там пациентке провели пункцию верхнечелюстной пазухи.

«Мне провели операцию и откачали чайную ложку гноя», — рассказала тюменка.

В департаменте здравоохранения региона попросили пострадавшую обратиться к руководству городской поликлиники №17, чтобы подключить к делу специалистов, отвечающих за качество оказания медицинской помощи.

«Также можно обратиться в департамент здравоохранения на прием к профильному специалисту либо направить официальное обращение, указав повод для оценки качества медицинской помощи» — рассказали в ведомстве.

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