Анастасия Решетова о злоупотреблении ботоксом: «Правда только про губы»

Модель и блогерша Анастасия Решетова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) скриншот с комментарием эксперта, который посчитал, что бывшая девушка рэпера Тимати «жестко на ботоксе».

«Из того, что он мне приписывает, правда только про губы. Зачем это делать? Чтобы увеличить цитируемость?»— посетовала Решетова.

Она заявила, что не смогла пройти мимо обвинений, поскольку ей стало от них обидно. Знаменитость подчеркнула, что делала себе только плазмотерапию и колола ботокс в верхнюю губу, которая сильно отличалась от нижней в объеме.

Решетова добавила, что не против ботокса, однако модель не видит надобности в подобных процедурах для себя. Модель призналась, что хочет оттянуть время, когда «начнет более агрессивно работать с лицом».

Модель Анастасия Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына Ратмира. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год. Причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Девушка рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. Однако модель поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует ему в общении с ребенком.

Ранее блогершу Валю Карнавал заподозрили в ринопластике.