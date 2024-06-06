Стала известна сумма, полученная россиянами по льготной ипотеке

Всего за время реализации льготных ипотечных программ российские банки выдали населению 2,7 млн кредитов на 11,6 трлн руб. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, отдельно по программе льготной ипотеки на новостройки (под 8%. — «Газета.Ru») за время ее действия было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 5,8 трлн руб. По программе «Семейной ипотеки» (под 5-6%) россияне получили более 1 млн займов почти на 4,7 трлн руб.

Он добавил, что по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (2-6%) банки предоставили населению 110,2 тыс. кредитов на 502,3 млрд руб. По программе «IT-ипотека» (под 5%) было выдано 68,4 тыс. ипотечных кредитов на 612 млрд руб.

Льготные ипотечные программы действуют в России с 2018 года. В основном они распространяются либо на строящееся жилье, либо на готовое, но от застройщика. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, спрос на жилье упал, а застройщики были на грани банкротства. Тогда Владимир Путин поручил ввести в стране льготную ипотеку. Изначально ставка по ней составляла 6,5%, затем была повышена до 8%. С 1 июля 2024 года программу планируют завершить.

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