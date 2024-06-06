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Стала известна сумма, полученная россиянами по льготной ипотеке

ДОМ.РФ: россияне получили 11,6 трлн рублей по льготным ипотечным программам

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Shutterstock

Всего за время реализации льготных ипотечных программ российские банки выдали населению 2,7 млн кредитов на 11,6 трлн руб. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, отдельно по программе льготной ипотеки на новостройки (под 8%. — «Газета.Ru») за время ее действия было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 5,8 трлн руб. По программе «Семейной ипотеки» (под 5-6%) россияне получили более 1 млн займов почти на 4,7 трлн руб.

Он добавил, что по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (2-6%) банки предоставили населению 110,2 тыс. кредитов на 502,3 млрд руб. По программе «IT-ипотека» (под 5%) было выдано 68,4 тыс. ипотечных кредитов на 612 млрд руб.

Льготные ипотечные программы действуют в России с 2018 года. В основном они распространяются либо на строящееся жилье, либо на готовое, но от застройщика. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, спрос на жилье упал, а застройщики были на грани банкротства. Тогда Владимир Путин поручил ввести в стране льготную ипотеку. Изначально ставка по ней составляла 6,5%, затем была повышена до 8%. С 1 июля 2024 года программу планируют завершить.

Ранее Сбер предрек всплеск спроса на ипотеку в России.

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ПМЭФ-2024
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