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Во Внуково таксист избил москвича, который отказался от его услуг

Таксист напал пассажира в аэропорту Внуково за отказ от услуг

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Shutterstock

В аэропорту Внуково таксист напал на мужчину, который отказался от его услуг, сообщает ИА Регнум.

По данным источника агентства, инцидент произошел возле здания аэропорта в ночь на 5 июня. 60-летний пострадавший находился там, когда к нему подошли несколько водителей такси. Они предложили москвичу отвезти его до места назначения, но тот отказался. Однако один из таксистов не принял отказ.

Он стал оскорблять мужчину, завязалась словесная ссора. Она завершилась тем, что отказавшийся стать пассажиром житель Москвы получил от агрессивного перевозчика несколько ударов в пах и живот. Пострадавший обратился в полицию, в МВД произошедшее пока не комментировали.

Ранее уголовное дело завели на таксиста, высадившего участников СВО.

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