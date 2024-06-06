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Набиуллина рассказала, какой должен быть налог на прибыль

Набиуллина заявила, что налог на прибыль должен стимулировать инвестиции

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Банк России

В настоящее время важно сделать налог на прибыль в России таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции. Например, можно распространить налоговые стимулы на бизнес, привлекающий деньги для инвестиций, наравне с теми компаниями, которые инвестируют собственную прибыль. Такое заявление глава ЦБ сделала в ходе ПМЭФ-2024, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очень важно сейчас в условиях изменений в налоговую систему, настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он не дестимулировал инвестиции, а, наоборот, стимулировал инвестиции. Здесь важно дать стимулы не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто инвестирует, привлекая деньги на рынке капитала», — подчеркнула Набиуллина.

Российские власти хотят поднять налог на прибыль для бизнеса с 20% до 25%. Действующая сейчас ставка налога — 20% — одна из наименьших среди развитых экономик, говорится в материалах Минфина, который 28 мая выступил с таким предложением. Так, в США показатель находится на уровне 21% (+ налог штата), в Аргентине, Нидерландах, Китае и Иране — 25%, в Канаде — 38%, а в Австралии — 30%. Крупный бизнес заявлял, что готов к повышению налога на прибыль, а миллиардер Владимир Потанин выступал в поддержку этой инициативы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне назвали справедливый уровень дохода для повышенного налога.

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ПМЭФ-2024
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