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Премьер Франции заявил, что Париж подготовил 10 тысяч солдат ВСУ за пределами Украины

Премьер Франции Атталь заявил, что Париж подготовил 10 тысяч украинских солдат

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Франция никогда не обучала украинских военных непосредственно на Украине, но вопрос отправки туда французских инструкторов не является табу. Об этом в интервью телеканалу France 2 заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, передает РИА Новости.

По его словам, Париж с начала спецоперации участвовал в обучении украинских военных, в частности во Франции и на территории некоторых соседних стран.

«Франция подготовила 10 тысяч украинских солдат… Никогда там (на Украине – «Газета.Ru»), однако этот вопрос не является табу, он не является таковым с конца февраля», — заявил Атталь.

Он также напомнил, что в конце февраля президент страны Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце «глав государств и правительств со всего мира» для обсуждения поддержки Киева. Тогда, по словам Атталя, вопрос об отправке инструкторов на Украину «стоял на повестке дня».

6 июня лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась против плана Эммануэля Макрона по отправке военных инструкторов на территорию Украины и задалась вопросом, каков будет ответ Парижа в случае их ликвидации.

В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны.

В дальнейшем газета The Washington Post писала, что президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение французского лидера.

Ранее Макрона обвинили в намерении развязать войну с РФ.

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