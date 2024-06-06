Ольга Будина удивилась отсутствию кино об СВО: «Отступать некуда»

Актриса Ольга Будина считает, что российским кинематографистам нужно начать снимать фильмы об СВО. Ее слова передает «Царьград».

«Я очень удивлена тому, что до сих пор, несмотря на то что 2,5 года идет СВО, у нас не появились фильмы о героях фронта и тыла», — заявила она.

Будина понадеялась, что в скором времени режиссерам окажут финансовую поддержку, чтобы они приступили к работе над подобными картинами. Актриса убеждена, что желание создавать фильмы об СВО у кинематографистов есть, но нет денег.

«Ждать больше некуда и отступать нам тоже некуда. Герои есть, они живут и сражаются», — отметила знаменитость.

11 апреля режиссер Никита Михалков признался, что студия «Тритэ» может снять фильм об спецоперации на Украине только при условии хорошего сценария. По словам постановщика, чтобы создавать подобные картины должно пройти время.

Позднее худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что сейчас существует реальная потребность в фильмах об СВО. Актер добавил, что на данный момент ему не поступали предложения сняться в подобной картине.

Ранее полковник Трухан заявил, что на СВО в блиндажах висят портреты Бузовой