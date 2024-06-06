В словах Путина увидели прямое требование к Байдену по поставкам оружия ВСУ

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин во время общения с представителями зарубежных СМИ прямо потребовал от главы США Джо Байдена прекратить поставки оружия ВСУ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится», — написал Макгрегор.

До этого Путин заявил, что удары по территории России при прямом участии сил Запада будут означать войну, в ответ на что Москва будет соответствующим образом реагировать.

Российский лидер также заявил, что власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

Ранее в США оценили слова Путина об ответе на поставки дальнобойного оружия ВСУ.