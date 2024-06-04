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Путин обратил внимание кабмина на спортивные секции

Путин призвал решить проблему с «вытягиванием» денег родителей за секции

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Необходимо решить проблему с ситуацией, когда с малообеспеченных родителей спортивные кружки и секции, куда ходят их дети, буквально «вытягивают» деньги. Об этом на заседании правительства России заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. Нельзя делать вид, что мы этого не замечаем», — заявил президент.

Глава государства отметил, что ситуацию с популяризацией спорта в стране омрачает повсеместная коммерциализация этого направления. По словам Путина, профильным ведомствам необходимо предложить поправки в законодательство, чтобы ситуация стала более справедливой.

В первую очередь, как заявил Путин, необходимо сделать спортивные кружки и секции как можно менее затратными для семейных бюджетов.

До этого президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции заявил, что властям очень полезно знать, с чем россияне обращаются реально.

Ранее в Кремле уточнили, состоится ли Прямая линия с Путиным в 2024 году.

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