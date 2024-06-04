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Стало известно, что подвело Федотова во главе ЦСКА

Ветеран ЦСКА Хомуха об увольнении Федотова: тренер всегда крайний

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что причиной неудачи Владимира Федотова на посту главного тренера московского клуба послужил тот факт, что команда не получила должного усиления новыми футболистами. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Тренер всегда оказывается крайним. При этом необходимо посмотреть, а все ли вы сделали для того, чтобы тренер мог работать эффективно? Да, у Федотова были трения с футболистами, которые оказались в «Спартаке», «Динамо», но вы же поддержали это решение. Освободившиеся места надо было заполнить качественными легионерами, и тогда можно было бы спросить с тренера», — заявил он.

Об отставке Федотова армейский клуб объявил 3 июня.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Новым тренером армейского клуба станет сербский специалист Марко Николич, который ранее, работая в России, тренировал московский «Локомотив». О договоренности с тренером ЦСКА объявил 4 июня.

Ранее Федотов выступил с заявлением после увольнения из ЦСКА.

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