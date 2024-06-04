ВСУ обстреляли село в Запорожской области, пострадали три человека

ВСУ обстреляли село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Предположительно, использовали кассетные снаряды. В результате трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — написал он.

Разрушены два домовладения и хозяйственные постройки, пострадал автотранспорт, уточнил Балицкий. На месте работают оперативные службы.

ВСУ регулярного обстреливают регионы РФ, в том числе Запорожскую область.

До этого Балицкий сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию города Пологи в Запорожской области пострадали два специалиста Пологовской РЭС.

Балицкий также сообщал об обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ.

Ранее ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую беспилотниками и дымовыми снарядами.