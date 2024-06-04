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«Не соображал, что делал»: российский подросток изнасиловал племянника на глазах у детей

В Красноярском крае подростка обвиняют в изнасиловании племянника

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Depositphotos

Подростка из Красноярского края местные жители обвинили в изнасиловании пятилетнего племянника. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник, близкий к делу.

Инцидент произошел в селе Иланского района. По словам собеседника, к местной многодетной семье приехали родственники с детьми. В этот день 16-летний сын первых выпил на сельской дискотеке, но в какой-то момент покинул мероприятие.

Дома молодой человек зашел в комнату, где находился его пятилетний племянник и другие дети. Сначала юноша домогался мальчика, который не мог оказывать сопротивление, затем изнасиловал.

Позже один из свидетелей рассказал о произошедшем правоохранителям. В беседе с полицейскими сам молодой человек «сказал, что пьян был, не соображал, что делал».

«Пострадавший ребенок же до сих пор не может отделаться от шока, отказываясь наотрез говорить о случившемся», – сообщается в публикации.

Знакомые семьи заявили, что семья подростка не была проблемной. Их описали как «обычных людей».

Ранее в Москве мать и отчим несколько лет насиловали дочь-школьницу.

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