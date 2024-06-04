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Лавров прибыл с официальным визитом в Буркина-Фасо

Глава МИД России Лавров начал официальный визит в Буркина-Фасо

Министр иностранных дел России Сергей Иванов прибыл с официальным визитом в столицу Буркина-Фасо город Уагадугу. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

В программу визита входят переговоры с президентом Ибрагимом Траоре и главой МИД этой африканской страны Жаном-Мари Траоре. РГ отмечает, что они не родственники, а однофамильцы.

Предполагается обсудить вопросы военно-технического сотрудничества, а также подготовку национальных кадров и поставку гуманитарной помощи.

В прошлом году Россия безвозмездно доставила в Буркина-Фасо 25 тысяч тонн пшеницы. Эта страна относится к числу беднейших в мире. Подавляющее большинство (90%) населения занято в сельском хозяйстве, почти половина жителей не умеет читать и писать. При этом Буркина-Фасо относится к лидерам по золотодобыче на Африканском континенте.

4 июня сообщалось, что министры транспорта и энергетики Буркина-Фасо прибыли в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что после 30-летнего перерыва в Буркина-Фасо возобновило работу российское посольство.

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