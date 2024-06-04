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Туристические автобусы попадут в программу льготного лизинга

Путин поручил внести туристические автобусы в программу льготного лизинга

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«Газета.Ru»

Туристические автобусы необходимо внести в программу льготного лизинга для того, чтобы не затягивать с проработкой соответствующего законопроекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает РИА Новости.

«Только вот здесь в поручениях написано: проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно до 2030 года», — заявил Путин.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров уточнил, необходимо ли сразу включить эту категорию транспорта в программу, в ответ на что Путин ответил утвердительно. Мантуров пообещал выполнить поручение.

До этого на Сахалине благодаря мерам поддержки льготного лизинга ГТЛК обновили пассажирские вагоны.

Новые пассажирские вагоны будут задействованы на межобластных маршрутах между Южно-Сахалинском и Поронайском, а также Томари.

Ранее стало известно, что услугами льготного лизинга ГТЛК воспользовались почти 150 российских транспортных компаний.

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