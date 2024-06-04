Головин рассказал, как Слуцкий сравнил его с вином

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем общении с российским тренером Леонидом Слуцким, который тренирует китайский «Шанхай Шэньхуа». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Кажется, играли с «Монпелье». Он мне скидывал статистику. И добавил: «Голова, молодец. Ты как вино. Чем старше — тем лучше», — поделился он.

Головин тренировался под руководством Слуцкого в московском ЦСКА. Слуцкий тренировал клуб с 2009 по 2016 год, Головин выступал за основную армейскую команду с 2014 по 2018 год.

Головину 30 мая исполнилось 28 лет. Он выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее Головин рассказал, хочет ли он уйти из «Монако».