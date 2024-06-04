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В Белом доме заявили, что не ограничивали Украину в ПВО против самолетов РФ

Кирби: США никогда не ограничивали Киев в ПВО против самолетов в пространстве РФ

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Evelyn Hockstein/Reuters

США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже когда эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве», — сказал он.

Он уточнил, что ВСУ могут сбивать российские самолеты, которые представляют непосредственную угрозу.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена просить союзников о «расширении масштаба применения» западного оружия по целям на территории России.

Дипломат признал, что сейчас у Киева нет карт-бланша на удары по России западным оружием.

При этом Соединенные Штаты запретили Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS из опасений чрезмерной эскалации конфликта.

Ранее на Западе заявили, что приоритеты США и Украины расходятся.

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