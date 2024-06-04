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Путин поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за заморозков

Путин поручил Минсельхозу принять меры, чтобы избежать подорожания яблок

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Президент России Владимир Путин распорядился принять меры, чтобы избежать скачков цен на яблоки из-за весенних заморозков. Об этом сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на встрече президента с членами правительства. Владимир Путин поинтересовался у министра сельского хозяйства Оксаны Лут, не останется ли в этом году Россия без яблок из-за весенних заморозков.

Ответ министра не приводится, однако известно, что президент выразил надежду, что «своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту». С принятием указанных мер Владимир Путин попросил министра не затягивать, чтобы это «не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке».

На том же совещании стало известно, что Минсельхоз снизил прогноз по урожаю яблок в России с 1,8 млн до 1,5 млн тонн.

24 мая сообщалось, что от 50 до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе были повреждены в этом году майскими заморозками, что неизбежно скажется на урожае. Наибольший ущерб понесли Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области, где цветение яблонь прервал неожиданный мороз.

27 мая министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что на этом фоне правительство России может рассмотреть закупку импортных яблок. При этом главным ориентиром для правительства останется именно ценообразование на фрукты.

Ранее стало известно, что российские фермеры считают серьезным риск банкротства в 23 российских регионах, пострадавших от заморозков в конце весны.

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