Путин призвал чиновников не держать обращения граждан «где-то под сукном»

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции заявил, что властям очень полезно знать, с чем россияне обращаются реально. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе совещания глава государства попросил главу исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаила Кузнецова доложить о работе по анализу обращений на прямую линию президента в 2023 году.

Путин напомнил, что граждане обращаются для того, чтобы их вопросы решались, а не «лежали где-то под сукном».

«Всем нам, в том числе правительству, очень полезно знать, с чем люди обращаются в первую очередь, что их волнует», — добавил президент.

Лето несет с собой не только жару, но и изменения в российском законодательстве. Они предусматривают в том числе снятие запрета на продажу алкоголя на летних верандах, новые правила дальневосточной и арктической ипотек и изменение порядка учета алиментов. Об этих и других нововведениях — в нашем материале.

Ранее в Кремле уточнили, состоится ли Прямая линия с Путиным в 2024 году.