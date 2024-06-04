На Украине призвали экономить электричество и отказаться от кондиционеров в жару

Четвертого июня на Украине была самая напряженная ситуация с электроснабжением за последние дни. Об этом сообщил гендиректор украинского энергооператора Yasno Сергей Коваленко.

По словам Коваленко, 5 июня Украина «будет снова с ограничениями целый день», а в случае превышения лимитов энергопотребления возможны дополнительные экстренные отключения.

Гендиректор Yasno напомнил согражданам, что в таких случаях может прерываться подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры.

«Я понимаю, что на улице жарко. Но подумайте об этом, когда в следующий раз будете включать кондиционер», — написал Коваленко.

4 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вновь вынуждена прибегать к плановым отключениям подачи электроэнергии потребителям. По его словам, в связи с утратой 9 ГВт мощностей генерации ситуация складывается очень сложная. Премьер призвал «экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир».

Ранее на Украине предупредили о возможных отключениях света зимой.