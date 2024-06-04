Путин назвал сферу, которую будет координировать Шойгу

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства о том, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу станет координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в этом вопросе необходимо учитывать рентабельность производства, а также обеспечивать поступление в Минобороны соответствующей техники.

«Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — указал глава государства на совещании с членами правительства.

Президент поручил к завтрашнему дню завершить подготовку поручений, которые касаются задач ОПК и производства самой востребованной оборонной продукции.

12 мая Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

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