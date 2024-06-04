Эвелина Бледанс заявила об экстрасенсорных способностях

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс призналась в беседе с mk.ru, что не обращается к экстрасенсам за консультацией.

Бледанс заявила, что сама обладает экстрасенсорными способностями, однако не пользуется ими.

«Мы можем сами себя подпитывать. Цветы, камни, водоемы. Все это дает мне силу. Вот я вернусь сегодня домой, подключу всю эту энергию к себе и буду очищаться. Главное ведь — верить», — отметила артистка.

12 апреля Бледанс рассказала, что ухаживает за кожей в основном при помощи специальной косметики. Телеведущая не планирует прибегать к пластике, поэтому ездит с целым чемоданом уходовой косметики. Среди них скрабы и средства для увлажнения кожи. По словам артистки, особенно важно ухаживать за руками, потому что возраст особенно не щадит именно эти части тела.

Бледанс также старается активно заниматься спортом, а также ухаживает за телом и здоровьем при помощи бани и кедровых бочек.

5 апреля Эвелина Бледанс призналась, что не хочет переезжать из России. Она объяснила, что не готова жить в другой стране.

Ранее Эвелина Бледанс заявила, что в ее личной жизни все хорошо.