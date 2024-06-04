Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эвелина Бледанс заявила об экстрасенсорных способностях

Телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что обладает экстрасенсорными способностями

close
100%
ТНТ

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс призналась в беседе с mk.ru, что не обращается к экстрасенсам за консультацией.

Бледанс заявила, что сама обладает экстрасенсорными способностями, однако не пользуется ими.

«Мы можем сами себя подпитывать. Цветы, камни, водоемы. Все это дает мне силу. Вот я вернусь сегодня домой, подключу всю эту энергию к себе и буду очищаться. Главное ведь — верить», — отметила артистка.

12 апреля Бледанс рассказала, что ухаживает за кожей в основном при помощи специальной косметики. Телеведущая не планирует прибегать к пластике, поэтому ездит с целым чемоданом уходовой косметики. Среди них скрабы и средства для увлажнения кожи. По словам артистки, особенно важно ухаживать за руками, потому что возраст особенно не щадит именно эти части тела.

Бледанс также старается активно заниматься спортом, а также ухаживает за телом и здоровьем при помощи бани и кедровых бочек.

5 апреля Эвелина Бледанс призналась, что не хочет переезжать из России. Она объяснила, что не готова жить в другой стране.

Ранее Эвелина Бледанс заявила, что в ее личной жизни все хорошо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами