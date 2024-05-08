Синоптики рассказали о погоде в Москве во время парада 9 Мая

Парад в День Победы начнется в Москве с очень холодной погоды. В предшествующую ему ночь выпадет снег, утром также возможен небольшой снежок, при этом будет низкая температура воздуха и сильный ветер, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Температура воздуха в столице утром, во время начала парада, не поднимется выше +1...+3 °С, днем будет варьироваться от +3 до +4 градусов. Плюс к этому прогнозируется сильный северо-западный ветер порывами до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью в столице будут заморозки от 0 ° до -1 °С, в области до -3 °С». В целом в столичном регионе температура воздуха ниже нормы на 12 градусов, отметил Ильин.

В ночь на пятницу сохранятся заморозки, а вот с утра будет заметно теплее, пообещал синоптик. Так, утром воздух прогреется до 6-8 градусов выше нуля, днем – до 9-11 градусов тепла, при этом ожидается кратковременный дождь.

К выходным регион попадет в теплый сектор, но дожди сохранятся. В ночные часы будет до 5-7 градусов тепла, днем в субботу температура воздуха поднимется +7...+12 °С по области и +8...+10 °С в Москве. В воскресенье днем ожидается +8...+10 °С в столице и +7...+10 °С по области.

Напомним, в большей части регионов Центральной России на этой неделе погода будет ненастной. Пройдут дожди и снег, а местами выпадет за сутки половина месячной нормы осадков. Так, снег прогнозируется на севере Московской области, в Ярославле и Костроме.

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