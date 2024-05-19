Валерия о внучке: «У нее там уже жизнь расписана»

Певица Валерия призналась, что прекрасно ощущает себя в статусе бабушки и отметила, что иметь внуков для нее — «несравнимое и непередаваемое» счастье. Исполнительницу цитирует телеканал НТВ.

«Все, у кого есть внуки, меня прекрасно понимают. Только обидно: ребенка ты любишь до умопомрачения, а он тебе не принадлежит, потому что он все равно живет со своими родителями. Ты должен у родителей его спрашивать, может ли он приехать», — посетовала артистка.

Валерия назвала свою 3-летнюю внучку Селин очень занятой и призналась, что у ребенка «уже жизнь расписана».

До этого Валерия рассказывала, что не дает советы сыну и невестке по воспитанию ребенка. По мнению звезды, никто не имеет права влезать в чужую семью. Артистка отмечала, что у нее теплые отношения с Арсением и Лианой, и ее полностью устраивает, как они растят дочь.

Невестка певицы Лиана Шульгина (Волкова в девичестве. — «Газета.Ru») замужем за младшим сыном артистки Арсением Шульгиным. Они поженились 28 августа 2020 года, а 1 января 2021-го у супругов родилась девочка Селин.

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