Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валерия о внучке: «У нее там уже жизнь расписана»

Певица Валерия пожаловалась, что проводит мало времени с внучкой Селин

close
100%
valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валерия призналась, что прекрасно ощущает себя в статусе бабушки и отметила, что иметь внуков для нее — «несравнимое и непередаваемое» счастье. Исполнительницу цитирует телеканал НТВ.

«Все, у кого есть внуки, меня прекрасно понимают. Только обидно: ребенка ты любишь до умопомрачения, а он тебе не принадлежит, потому что он все равно живет со своими родителями. Ты должен у родителей его спрашивать, может ли он приехать», — посетовала артистка.

Валерия назвала свою 3-летнюю внучку Селин очень занятой и призналась, что у ребенка «уже жизнь расписана».

До этого Валерия рассказывала, что не дает советы сыну и невестке по воспитанию ребенка. По мнению звезды, никто не имеет права влезать в чужую семью. Артистка отмечала, что у нее теплые отношения с Арсением и Лианой, и ее полностью устраивает, как они растят дочь.

Невестка певицы Лиана Шульгина (Волкова в девичестве. — «Газета.Ru») замужем за младшим сыном артистки Арсением Шульгиным. Они поженились 28 августа 2020 года, а 1 января 2021-го у супругов родилась девочка Селин.

Ранее Лолита анонсировала новую песню после скандала с голой вечеринкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами