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В Госдуме призвали ввести штрафы за корыстное использование маткапитала

Депутат Бессараб: за рождение детей с целью получить маткапитал нужно наказывать

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Shutterstock

Если российским семьям разрешать использовать маткапитал сразу после рождения ребенка, то нужно будет ввести наказание за его корыстное использование, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Если родившая ребенка женщина отказалась от него после получения денег, их нужно забирать обратно с процентами, заявила она в беседе с 360.ru.

Напомним, в Госдуме планируют рассмотреть законопроект, который разрешит использование маткапитала на жилье до того, как ребенку исполнится три года. Сейчас это допустимо только если средства направляются на погашение ипотеки.

Как объяснила Бессараб, такие правила принимались, чтобы женщины стремились не только рожать детей, но и воспитывать их. Если поправки будут приняты, то придется бороться с такими злоупотреблениями. Для этого нужны штрафы на тот случай, когда речь ребенка рожают только для получения маткапитала.

«При нынешнем уровне технологий государство может отследить эту ситуацию и потребовать вернуть деньги, например, с процентами», — отметила парламентарий.

В целом предлагаемые изменения, разрешающие использование маткапитала с рождения ребенка, необходимы молодым семьям, нуждающимся в отдельном жилье, подчеркнула Бессараб.

Ранее стало известно, что в 2023 году менее половины российских семей потратили маткапитал на жилье.

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