Турчак объяснил, какое оружие планируют передавать на нужды СВО

Изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации войсками нацгвардии, будет передаваться на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый зампредседателя Совфеда РФ Андрей Турчак, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что законопроект был внесен в Госдуме рабочей группой по СВО. Как пояснил Турчак, передаче подлежит изъятое и конфискованное оружие, оружие и боеприпасы к нему, которое было добровольно сдано собственниками на уничтожение. При этом в законопроекте говорится и об оружии, сданном владельцами на хранение в Росгвардию и невостребованном ими более года.

«Из 250 тысяч единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Как правило, оно исправно и может быть использовано. Законопроект регламентирует его передачу Минобороны и Росгвардии», – отметил секретарь генсовета «Единой России».

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесен законопроект, который упростит процедуру передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону СВО. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны РФ, лидеры общественных организаций, а также ведущие военные корреспонденты.