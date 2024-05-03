Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге кандидат экономических наук отдала аферистам 13,5 млн рублей

В Петербурге мошенники выманили у преподавателя 13,5 млн рублей

close
100%
Pixabay

Преподаватель из Петербурга, являющаяся кандидатом экономических наук, поверила мошенникам и отдала им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам самой пострадавшей, в конце марта ей позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил о том, что неизвестные проводят с ее счетом странные операции. После этого преподавателю предложили перевести накопления на безопасный счет.

Женщина согласилась, после чего стала отправлять на указанный счет деньги. Часть из них она взяла в кредит.

Общение с аферистами продолжалось до начала апреля. В результате педагог лишилась 13,5 миллиона рублей, но позже поняла, что ее обманывают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Чувашии мошенники выманили у второклассницы 1,3 миллиона рублей. Аферисты связались с девочкой после того, как она вступила в группу, посвященную бесплатной раздаче инвентаря в игре. Злоумышленники убедили ребенка войти в банковские приложения с телефонов родителей и отправить им QR-коды.

Ранее психолог Наталья Морозова рассказала, как не стать жертвой телефонных мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами