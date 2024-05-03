В Петербурге кандидат экономических наук отдала аферистам 13,5 млн рублей

Преподаватель из Петербурга, являющаяся кандидатом экономических наук, поверила мошенникам и отдала им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам самой пострадавшей, в конце марта ей позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил о том, что неизвестные проводят с ее счетом странные операции. После этого преподавателю предложили перевести накопления на безопасный счет.

Женщина согласилась, после чего стала отправлять на указанный счет деньги. Часть из них она взяла в кредит.

Общение с аферистами продолжалось до начала апреля. В результате педагог лишилась 13,5 миллиона рублей, но позже поняла, что ее обманывают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Чувашии мошенники выманили у второклассницы 1,3 миллиона рублей. Аферисты связались с девочкой после того, как она вступила в группу, посвященную бесплатной раздаче инвентаря в игре. Злоумышленники убедили ребенка войти в банковские приложения с телефонов родителей и отправить им QR-коды.

Ранее психолог Наталья Морозова рассказала, как не стать жертвой телефонных мошенников.