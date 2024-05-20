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В Индии объявили день траура в связи с гибелью президента Ирана

Власти Индии объявили 21 мая днем траура в связи с гибелью президента Ирана

Правительство Индии решило объявить 21 мая днем траура в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщается на сайте МВД южноазиатской республики.

«В знак уважения к душам ушедших правительство Индии объявило 21 мая 2024 года днем государственного траура по всей стране», — говорится в заявлении.

В индийском МВД указали, что в день траура государственный флаг будет приспущен на всех зданиях, где он обычно развевается. В этот день также не будут проводиться никакие официальные развлекательные мероприятия.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».https://pg.gazeta.ru/aqua/i/icon_close_win.gif

Ранее политолог допустил, что крушение вертолета с президентом Ирана неслучайно.

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