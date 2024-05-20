На Украине начнут отправлять повестки военнообязанным гражданам по почте

Граждане Украины с 18 июля 2024 года начнут получать повестки в военные комиссариаты по почте. Об этом пишет агентство УНИАН со ссылкой на соответствующее постановление кабинета министров страны.

В документе отмечается, что военнообязанные жители и резервисты должны в течение 60 дней уточнить фактический адрес своего места жительства. Если они этого не сделают, повестки будут отправляться на адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства.

«День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточняется в постановлении украинского правительства.

20 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило, что военные комиссариаты передали в правоохранительные органы страны запросы на поиск 94,5 тыс. граждан. Речь идет о жителях, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах Украины.

По информации журналистов, больше всего таких людей проживают в Днепропетровской области. Здесь мобилизации избежали более 38 тыс. мужчин, из которых за последние четыре месяца удалось найти порядка 5,5 тыс. человек.

Ранее во Франции заявили, что Украина запоздала с принятием нового закона о мобилизации населения.