Психиатр объяснил, по каким симптомам можно определить начало шизофрении

Шизофрения является серьезным психическим заболеванием, которое чаще всего проявляется в виде психоза, потери ориентации во времени и пространстве и своей личности. На начальных этапах обнаружить опасные симптомы бывает сложно, поэтому важно знать, на что следует обращать внимание, отметил психиатр Виктор Рудов Общественной Службе Новостей.

Задуматься о возможных проявлениях болезни врач посоветовал, если у человека стремительно меняется настроение, а также он сам понимает, что ведет себя странно, о чем ему говорят другие люди. Важно, что в этом состоянии пациенты по-прежнему проявляют интеллектуальные способности, не теряя полностью рассудок, отметил Рудов.

«С развитием болезни сильно меняется восприятие реальности, ухудшается память, падает внимание. Появляется желание находиться в одиночестве, правда, бывает и наоборот – человек становится агрессивно навязчивым, пытается что-то доказать, спорит», — рассказал психиатр.

Помимо этого, человек становится равнодушным как к близким, так и к себе, теряет интерес к своим любимым в прошлом занятиям, а также сталкивается с нарушением сна. Кроме того, важным признаком шизофрении являются галлюцинации и голоса в голове, чаще всего они заставляют человека что-либо делать.

При каких-либо подозрениях не нужно затягивать с походом к врачу, так как в противном случае можно навредить себе, посоветовал Рудов.

«Самое важное для психиатра — обнаружить заболевание на ранней стадии, то есть до первого психотического эпизода», — подчеркнул он, добавив, что ранняя постановка диагноза увеличивает возможность избавления от симптомов и повышения качества жизни пациента.

Напомним, ученые обнаружили, что кетогенная диета (питание с минимальным количеством углеводов в рационе) может улучшить психическое состояние людей с шизофренией и биполярным расстройством.

Ранее в России создали ИИ для точной диагностики трех психических заболеваний.