Британия ввела запрет на закупки алюминия из Белоруссии

Правительство Великобритании внесло белорусский алюминий в список товаров, запрещенных к ввозу в страну. Об этом пишет правовой портал Global Sanctions.

«Ограничить импорт алюминия и сопутствующих услуг из Белоруссии», — говорится в сообщении.

Таким образом, новые санкции Лондона также распространяются на финансовые и брокерские услуги по поставкам алюминия из Белоруссии.

До этого член Европарламента от Италии Анна Бонфриско предрекла рост инфляции в Евросоюзе из-за санкций против российского алюминия.

Накануне сообщалось, что Россия в апреле увеличила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении.

Ранее эксперты увидели высокий потенциал роста рынка алюминия в СНГ.