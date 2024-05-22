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Аудитора Счетной палаты РФ досрочно освободили от должности

Совфед досрочно освободил Савельева от должности аудитора Счетной палаты

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Совет Федерации принял постановление о досрочном освобождении Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято на основании поступившего в верхнюю палату представления президента России о досрочном освобождении Савельева, который написал заявление об отставке. Документ вступает в силу со дня принятия.

20 мая Путин назначил Савельева заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министерства.

С августа 2008 года по апрель 2014 год Савельев уже работал под руководством нового министра обороны Андрея Белоусова в должности замминистра экономического развития РФ.

После инаугурации Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин освободил Левицкую от должности своего советника.

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