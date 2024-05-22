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Анатолий Цой принялся принимать роды у Хилькевич на шоу

Певец Анатолий Цой испугался за разыгравшую схватки Анну Хилькевич

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Пресс-служба шоу «УТРО.ТНТ»

Актриса Анна Хилькевич сымитировала родовые схватки в студии шоу «УТРО.ТНТ», после чего певец Анатолий Цой подбежал к актрисе и принялся ей помогать.

«Я реально испугался! Я подумал, что прямо сейчас буду принимать роды. Хороший пранк, реально поверил», — заявил позднее исполнитель.

Хилькевич в ходе беседы на шоу сыграла, будто ей резко стало плохо. Первым внимание на якобы ухудшение состояния артистки обратил Анатолий Цой. Он подбежал к актрисе и стал звать помощника ведущей. Потом Хилькевич заулыбалась и призналась, что разыграла певца.

В апреле Хилькевич сообщила о пополнении в семье. Актриса назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Пол будущего ребенка артистка не знает. Она призналась, что будет рада и мальчику, и девочке.

В конце мая актриса сообщила в Telegram-канале, что ей пришлось начать принимать антибиотики во время беременности. Она заявила, что начала использовать капли для глаз по рекомендации врача.

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