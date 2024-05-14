Зеленский рассказал Блинкену, что необходимо для защиты Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что для защиты Харькова и области необходимы системы противовоздушной обороны, в частности, Patriot. Об этом пишет «Европейская правда».

Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона – «это самый большой дефицит и самая большая проблема» для Украины.

«Сейчас мы очень нуждаемся в двух Patriot для Харькова и области, поскольку люди там находятся под атаками, и они очень беспокоятся из-за этого», — сказал Зеленский.

В свою очередь Блинкен заявил, что Украина «переживает трудные времена», но выделенная помощь от Соединенных Штатов уже находится в пути, и вскоре будет доставлена, уточняется в материале.

До этого телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщил, что Энтони Блинкен прибыл с визитом на Украину, чтобы послать «сильный сигнал уверенности» Киеву на фоне неудач ВСУ на поле боя.

Ранее в Раде назвали «очень напряженной» ситуацию под Харьковом.