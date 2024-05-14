В США оценили шансы ВСУ перехватить инициативу в конфликте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют шансов перехватить инициативу на поле боя в конфликте, визит госсекретаря США Энтони Блинкена едва ли поможет украинской армии с этим. Об этом говорится в статье американской газеты Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на неназванного американского чиновника, пишет, что ключевой целью визита Блинкена в Киев будет обсуждение того, как дополнительная помощь США «будет оказываться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону и дать им возможность вернуть себе инициативу на поле боя». Ожидается, что во вторник, находясь в Киеве, Блинкен встретится с премьер-министром Украины, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«(Перехват. – прим. ред.) инициативы может оказаться недосягаемым. После того, как российские войска на прошлой неделе прорвали оборону под Харьковом, захватив несколько деревень и открыв новый фронт на третьем году войны, Украина была вынуждена на выходных переправить подкрепления в регион», — пишет газета.

Подчеркивается, что такое развитие событий может поставить под угрозу другие участки украинского фронта.

14 мая депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик назвала «очень напряженной» ситуацию в Харьковской области на фоне наступления ВС РФ.

Ранее на Украине предложили построить подземные хабы для военных.