Автор талисмана Московского велофестиваля объяснила, как он поедет на велосипеде без цепи

Новым талисманом велофестиваля в Москве стал медведь на велосипеде — картинку выбрали в ходе голосования. На представленном эскизе животное в шарфе сидит на велосипеде без цепи и с колесами разного размера, не держась в седле. Автор рисунка Мария объяснила «Газете.Ru», что нарисовала его с помощью нейросети, а в полной детализации нет необходимости, поскольку люди голосуют «за настроение».

«У организаторов в правилах не было запрета на использование нейросетей, и в принципе не уточнялось, в какой технике должна быть выполнена картина. Дело ведь не в идеальной детализации объектов. Люди голосовали за настроение, которую передает тот или иной рисунок. Моя картина благодаря акварельной стилистике получилась светлой и позитивной, по-весеннему легкой. Сам Медведь-батюшка вышел очень душевным. Немного игрушечным, косолапым, но добродушным и при этом излучающим силу и спокойствие, уверенность, что все получится. Да, рама под ним чуть прогнулась и с седлом тоже не все в порядке. А у кого из нас в начале нашего велопути не было проблем с седлом или с чем еще? А педали есть, на них лапы стоят. С цепью вот проблемка... Но! Медведь-батюшка не унывает, потому что он очень хочет кататься на велосипеде. Он новичок и, возможно, пока немного неуклюже смотрится на велосипеде, но ведь велофестиваль и задуман для популяризации велодвижения. А еще Медведь точно знает, что в стартовом городке будут работать веломастерские — они помогут новичку и седло подогнать, и цепь поправить, и с остальным мелким ремонтом», — сказала она.

Мария добавила, что решила изобразить медведя, поскольку его «реально можно научить кататься на велосипеде». Девушка предположила, что к самому фестивалю по мотивам эскиза будет сделана ростовая кукла в костюме Медведя-батюшки.

«Мне самой интересно, как именно будет выглядеть талисман непосредственно в стартовом городке. Думаю, будет аниматор в костюме Медведя, и, наверно, его костюм не будет сшит один в один с моей картины. Но я очень надеюсь, что ему удастся передать главное — настроение. На самом деле в процессе я отмела огромное количество вариантов, пока не добилась идеального, на мой взгляд, образа Медведя. И я была очень обрадована и в то же время удивлена, узнав, что организаторы его выбрали в финал. Мне почему-то казалось, что в приоритете будут какие-то озорные молодежные картины. Второй раз я была приятно удивлена, увидев, с каким огромным отрывом он с самого начала стал лидировать в голосовании «Активного гражданина». И мне кажется, такой отрыв именно потому, что людям понравился этот позитивный образ Медведя из старых советских мультиков», — подчеркнула она.

13 мая стало известно, что в столице был выбран талисман Московского велофестиваля — им стал Медведь-батюшка. По официальным данным, в голосовании в системе «Активный гражданин» приняли участие более 200 тыс. человек, а победивший рисунок набрал 26% голосов.

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