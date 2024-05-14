Замруководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии задержали за взятку

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбудили в отношении заместителя директора управления дорожного хозяйства Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, передает ТАСС.

По версии следствия, 40-летний подозреваемый в период с 2021 по 2024 год получил взятку от учредителя компании-контрагента на общую сумму 2,9 млн рублей за оказание содействия в заключении госконтрактов.

В пресс-службе Кировского районного суда Уфы, чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

14 мая арестовали начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова , его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

До этого по подозрению в получении взятки задержали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

В феврале задержали депутата законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Дамира Шадаева.

Ранее стало известно, в чем подозревают бывшего Тимура Иванова