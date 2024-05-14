Подразделения группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что под удар попали живая сила и техника 1-й танковой и 58-й мотопехотной бригад украинских войск. То же произошло с формированиями 72-й механизированной бригады, 108-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ.

По информации ведомства, соответствующие отряды находились в районах населенных пунктов Дорожнянка в Запорожской области и Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, несколько украинских формирований заметили около донецких населенных пунктов Водяное и Старомайорское.

«ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, две польские 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские солдаты вывели из строя одну американскую гаубицу М777 и одну боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10».

В результате боевых действий подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи на поле боя.

Утром 14 мая Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны при помощи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили опорные пункты украинских войск на подступах к Часову Яру Донецкой области. Более того, была уничтожена находившаяся здесь пехота ВСУ.

Ранее ВС РФ вошли в населенный пункт Волчанск в Харьковской области.