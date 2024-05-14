Русскую семью депортируют из Екатеринбурга в Казахстан

Семью, несколько лет проживавшую в Екатеринбурге, депортируют в Казахстан. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам 19-летней девушки, в Казахстане они жили в семье, где отец является гражданином РФ. Вместе с ним, матерью и братом они переехали в Екатеринбург в 2017 году, продав все имущество. Вплоть до 2024 года каких-либо проблем, связанных с миграцией, у семьи не возникало.

В текущем году они начали собирать документы для того, чтобы получить вид на жительство.

«Оказалось, что у нас отсутствовала карта мигранта. Мы удивились, ведь когда мы вставали на миграционный учет, нам о карте ничего не говорили», – поделилась девушка.

Семья не прошла дактилоскопию своевременно, поэтому им назначили штраф, который иностранцы были готовы оплатить. Тем не менее, их вызвали в суд, где вынесли решение о выдворении.

На данный момент мать с сыном и дочерью находится в центре временного содержания в Кольцово. Они надеются, что смогут остаться «на своей исторической родине в России».

В комментарии для журналистов уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова заявила, что такого быть не должно. Она заверила представителей СМИ, что знает о ситуации и окажет необходимую помощь.

Ранее в Петербурге массово задержали мигрантов после обысков по делу о взятках.